Unilever-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
Die Unilever-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Experten analysiert.
2 Experten stufen die Unilever-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Unilever-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 55,17 GBP, was einem Anstieg von 0,50 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Unilever-Aktie von 54,67 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|4,26
|10.02.2026
|Barclays Capital
|57,00 GBP
|4,26
|09.02.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|-5,80
|09.02.2026
Redaktion finanzen.net
