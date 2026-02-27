Unilever-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten

Die Unilever-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Experten analysiert.

2 Experten stufen die Unilever-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Unilever-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 55,17 GBP, was einem Anstieg von 0,50 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Unilever-Aktie von 54,67 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 4,26 10.02.2026 Barclays Capital 57,00 GBP 4,26 09.02.2026 Deutsche Bank AG 51,50 GBP -5,80 09.02.2026

