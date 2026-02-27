DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.008 -1,3%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Unilever-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten

28.02.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
62,21 EUR 0,63 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Experten analysiert.

2 Experten stufen die Unilever-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Unilever-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 55,17 GBP, was einem Anstieg von 0,50 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Unilever-Aktie von 54,67 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP4,2610.02.2026
Barclays Capital57,00 GBP4,2609.02.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP-5,8009.02.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Unilever PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Unilever PLC

DatumRatingAnalyst
10.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
09.02.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
23.01.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Unilever OverweightBarclays Capital
19.01.2026Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.12.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2026Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.12.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

