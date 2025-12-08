Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5175 auf 5135 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern am Montagabend an jüngste Branchentrends und Währungsentwicklungen an und berücksichtigte zudem die Abspaltung von Magnum Ice./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Unilever Neutral
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
51,35 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 55,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,12 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
