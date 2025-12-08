DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.533 +0,0%Top 10 Crypto 11,40 -0,8%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.472 +0,1%Euro 1,1873 +0,0%Öl 65,18 -0,8%Gold 5.091 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 PUMA 696960 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Continental, BASF im Fokus
Top News
Bitcoin-Verkäufe von Riot Platforms im Dezember auf Rekordniveau Bitcoin-Verkäufe von Riot Platforms im Dezember auf Rekordniveau
Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Goldman Sachs Group Inc.

Unilever Neutral

08:26 Uhr
Unilever Neutral
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5175 auf 5135 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern am Montagabend an jüngste Branchentrends und Währungsentwicklungen an und berücksichtigte zudem die Abspaltung von Magnum Ice./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Neutral

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
51,35 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,12 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Unilever Overweight Barclays Capital
19.01.26 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

finanzen.net Beyond Meat-Aktie: Eine Konzerngeschichte
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice
dpa-afx Magnum Ice Cream-Aktie verliert: Abspaltung von Unilever ohne große Wellen
finanzen.net Magnum Ice Cream-Aktie pendelt um Referenzpreis: Unilever-Spin-off begeht ersten Handelstag
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer
finanzen.net Unilever Aktie News: Anleger setzen Unilever am Nachmittag unter Druck
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags schwächer
Financial Times World’s largest chocolate maker hires ousted Unilever boss to replace CEO
RTE.ie Unilever to sell snack brand Graze to Candy Kittens owner
Financial Times Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
FOX Business Ben & Jerry’s co-founder says Unilever 'stopped' ice cream company from creating a 'flavor for Palestine'
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen