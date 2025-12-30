DAX24.939 ±0,0%Est505.978 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 +0,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.617 -1,0%Euro1,1930 +0,4%Öl65,60 -0,1%Gold5.091 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 PUMA 696960 SAP 716460 NVIDIA 918422 CSG Group A420X0 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil: 25.000-Punkte außer Reichweite -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach Sprung über 25.000er-Marke die Puste aus - wenig Bewegung Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach Sprung über 25.000er-Marke die Puste aus - wenig Bewegung
Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025 Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
DAX aktuell

Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach Sprung über 25.000er-Marke die Puste aus - wenig Bewegung

27.01.26 14:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX fällt nach Überschreiten der 25.000-Punkte-Marke wieder zurück | finanzen.net

Auch am Dienstag versuchte sich der deutsche Aktienmarkt zunächst an einem Rebound. Von Dauer war die deutliche Aufwärtsbewegung jedoch nicht.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.942,2 PKT 9,1 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

Der DAX eröffnete die Dienstagssitzung 0,3 Prozent höher bei 25.008,03 Punkten. Damit übersprang der deutsche Leitindex bereits zum Handelsstart die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Danach kommt er wieder zurück und notiert nahe des Vortagesniveaus. Zeitweise ging es auch auf rotes Terrain.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Zolldrohungen mit weniger Gewicht

Das zwei Wochen alte Rekordhoch bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der DAX von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt. "Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellt Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

Berichtssaison auch hierzulande in den Startlöchern

In Deutschland und in den USA steht die laufende Woche im Zeichen der Berichtssaison, die nun in Fahrt kommt, sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

14:05Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach Sprung über 25.000er-Marke die Puste aus - wenig Bewegung
14:01Hot Stocks heute: DAX kann 25.000 Punkte nicht halten - Was treibt die Rohstoffe-Notierungen an?
12:30DAX - Weiter Kurs auf 25.200 Punkte
12:25Börse Frankfurt: So performt der DAX aktuell
12:05Aktien Frankfurt: Anleger halten sich zurück - Dax weitgehend stabil
11:46DAX verliert Schwung – Puma sorgt für Bewegung
11:46DAX verliert Schwung – Puma sorgt für Bewegung
11:08Deutsche Bank begrüßt EU-Indien-Abkommen als wichtigen Impuls
mehr