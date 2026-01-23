Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: BMW
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 14: LANXESS
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LANXESS auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 13: thyssenkrupp
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG
Platz 12: Renault
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der letzten Telefonkonferenz mit dem Management vor den anstehenden Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 11: Danone
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 67 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 10: Siemens Energy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Sell" belassen.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 9: Novartis
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 104 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com
Platz 8: Novo Nordisk
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Novo Nordisk Pharma GmbH
Platz 7: Südzucker
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ah
Platz 6: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Platz 5: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Daimler Truck AG
Platz 4: FMC
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 3: Fraport
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 2: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 1: Michelin
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Ilkin Zeferli / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com