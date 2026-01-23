Bildquellen: Ilkin Zeferli / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 104 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 67 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der letzten Telefonkonferenz mit dem Management vor den anstehenden Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LANXESS auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren

- In eigener Sache -

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus Schaeffler weiter im Rallymodus. Japans Notenbank hält Leitzins stabil. Oracle: Neue US-Firma für TikTok steht. Wacker: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt. RBC senkt adidas-Rating - Rückschlag für PUMA-Übernahmefantasie. Tesla-Chef Musk: Optimus soll Ende 2027 in den Verkauf kommen. Nintendo: Switch 2 bricht Verkaufsrekord. Gewinnrückgang bei BASF größer als erwartet.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung