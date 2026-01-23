DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -3,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin73.811 +1,1%Euro1,1875 -0,1%Öl65,87 -0,6%Gold5.091 +2,2%
Verkaufsempfehlungen KW 4

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

26.01.26 03:21 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 26/04: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: BMW

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 14: LANXESS

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LANXESS auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 13: thyssenkrupp

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

Platz 12: Renault

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der letzten Telefonkonferenz mit dem Management vor den anstehenden Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 11: Danone

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 67 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 10: Siemens Energy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Sell" belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 9: Novartis

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 104 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 8: Novo Nordisk

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Novo Nordisk Pharma GmbH

Platz 7: Südzucker

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ah

Platz 6: Carl Zeiss Meditec

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

Platz 5: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Daimler Truck AG

Platz 4: FMC

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Platz 3: Fraport

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 2: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 1: Michelin

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: Ilkin Zeferli / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com