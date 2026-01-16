thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,42 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitragen. Für Thyssenkrupp sei er trotz des erfolgreichen Börsengangs der TKMS-Sparte weiterhin vorsichtig gestimmt ? vor allem aufgrund der strukturellen Herausforderungen für das Stahlgeschäft./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Bildquellen: thyssenkrupp AG
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
10,37 €
|Abst. Kursziel*:
-13,21%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
10,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,83%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
