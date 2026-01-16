DAX 25.011 -1,1%ESt50 5.940 -1,5%MSCI World 4.508 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.015 -0,8%Euro 1,1628 +0,4%Öl 63,71 -0,8%Gold 4.670 +1,6%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Hold
Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse
thyssenkrupp Aktie

10,45 EUR +0,17 EUR +1,61 %
STU
Marktkap. 6,42 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Barclays Capital

thyssenkrupp Underweight

12:51 Uhr
thyssenkrupp AG
10,45 EUR 0,17 EUR 1,61%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitragen. Für Thyssenkrupp sei er trotz des erfolgreichen Börsengangs der TKMS-Sparte weiterhin vorsichtig gestimmt ? vor allem aufgrund der strukturellen Herausforderungen für das Stahlgeschäft./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
10,37 €		 Abst. Kursziel*:
-13,21%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
10,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,83%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

12:51 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Rentable thyssenkrupp-Anlage? MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagvormittag südwärts
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verliert zum Handelsende
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagnachmittag tiefer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Freitagmittag Verluste
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt zum Start
Zacks Are Investors Undervaluing ThyssenKrupp (TKAMY) Right Now?
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
