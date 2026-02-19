DAX25.123 +0,3%Est506.092 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +3,0%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.764 +1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,25 -1,0%Gold5.034 +0,8%
AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp nach Kaufempfehlung weiter auf Erholungskurs

20.02.26 11:31 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
thyssenkrupp AG
11,34 EUR 0,56 EUR 5,19%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von thyssenkrupp haben am Freitag nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies ihren Erholungskurs fortgesetzt. Die Papiere der Essener kletterten am Vormittag um 4,5 Prozent auf 11,25 Euro und waren damit in der Spitzengruppe im MDAX. Das jüngste Siebenjahres-Hoch bei fast 12,48 Euro rückt nun wieder in den Fokus. Am Donnerstag vergangener Woche waren die Aktien nach enttäuschenden Quartalszahlen des Industrie- und Stahlkonzerns zeitweise um mehr als 12 Prozent eingebrochen.

Jefferies-Analyst Tommaso Castello sieht die jüngste Korrektur der Thyssenkrupp-Aktie als Einstiegschance in eine interessante Anlagestory. An seiner Einschätzung des Unternehmens änderte sich nach den Quartalszahlen nichts. Dank des Rückenwinds seitens der Politik und der Umstrukturierung sieht er Ergebnispotenzial im EU-Stahlgeschäft und erhöhte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026. Damit liegt der Experte rund 6 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung.

Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein potenzieller Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen, glaubt Castello. Er schraubte das Kursziel von 12,50 auf 13,00 Euro hoch und hob die Aktie von "Hold" auf "Buy".

Die Anteilsscheine von Thyssenkrupp haben sich seit ihrem Rekordtief im Herbst 2024 bei rund 2,08 Euro zuletzt versechsfacht. Im Bereich ihrer 200-Monats-Linie ging ihnen dann zuletzt etwas die Luft aus. Bis zum Rekord bei gut 35 Euro aus dem Jahr 2007 ist es noch ein weiter Weg. Für das laufende Jahr steht aber immerhin ein Wertzuwachs von knapp 21 Prozent zu Buche./edh/ag/men

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

10:11thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
08:51thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
08:01thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
10:11thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
08:51thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
08:01thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
04.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK

