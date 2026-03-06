DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9445 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
thyssenkrupp Aktie

8,61 EUR -0,60 EUR -6,50 %
STU
Marktkap. 5,7 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

08:01 Uhr
thyssenkrupp Neutral
thyssenkrupp AG
8,61 EUR -0,60 EUR -6,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,10 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum. Er stufte ArcelorMittal und Voestalpine auf "Underweight" ab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,10 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,23 €		 Abst. Kursziel*:
9,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,36%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:01 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
20.02.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

