DAX 23.969 +2,4%ESt50 5.837 +2,7%MSCI World 4.434 +0,4%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.131 +2,0%Euro 1,1611 -0,2%Öl 91,16 +1,5%Gold 5.193 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor
Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,49 EUR +0,70 EUR +2,27 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 34,23 Mrd. EUR

KGV 15,51 Div. Rendite 3,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

RBC Capital Markets

Commerzbank Sector Perform

21:36 Uhr
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
31,49 EUR 0,70 EUR 2,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank sehe die aktuellen Marktschwankungen als positiv für das Wertpapier- und Kapitalmarktgeschäft an, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Das Bankhaus sei nur begrenzt im Nahen Osten engagiert, man sei sich jedoch der potenziellen dämpfenden Wirkung der Spannungen in der Region auf die Konjunkturstimmung bewusst./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
31,70 €		 Abst. Kursziel*:
16,72%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
31,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,50%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

21:36 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
09:16 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

dpa-afx Zuvor größte Kriegsverlierer Banken und Rohstoffwerte erholt: Aktien von Deutsche Bank, ArcelorMittal & Co. legen zu Banken und Rohstoffwerte erholt: Aktien von Deutsche Bank, ArcelorMittal & Co. legen zu
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Commerzbank-Aktie mit short-Signal
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zu
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag nordwärts
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Dienstagssitzung im Plus
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag im Aufwind
EQS Group Commerzbank completes share buyback of €524m
EQS Group EQS-News: Commerzbank completes share buyback of €524m
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen