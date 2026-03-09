DAX 23.935 +2,3%ESt50 5.828 +2,5%MSCI World 4.465 +1,1%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.865 +0,8%Bitcoin 61.249 +3,9%Euro 1,1655 +0,2%Öl 86,38 -3,8%Gold 5.230 +1,7%
Stellantis
Top News
VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück
Umsätze beim Bitcoin-Mining im freien Fall: Analysten sehen nur noch eine Überlebenschance Umsätze beim Bitcoin-Mining im freien Fall: Analysten sehen nur noch eine Überlebenschance
Stellantis Aktie

WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis nach endgültigen Jahreszahlen von 8,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Es habe keine Überraschungen mehr gegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als der Autobauer Anfang Februar seine vorläufigen Zahlen vorgelegt habe, sei vor allem die milliardenschwere Abschreibung, im Wesentlichen auf die Elektro-Strategie, Thema gewesen. Operativ komme der Konzern in Nordamerika voran, in Europa dagegen hätten die Herausforderungen derzeit noch die Oberhand. Er korrigierte seine Ergebnisschätzungen nach unten und verwies für Fragen in Bezug auf das Europa-Geschäft auf den im Mai anstehenden Investorentag./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

