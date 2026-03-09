Barclays Capital

LANXESS Underweight

10:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach einer Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Im gegenwärtig schwierigen Umfeld dürfte eine Rückkehr des Chemiekonzerns zu hoher Bonität (Investment Grade) schwerfallen, schrieb Anil Shenoy am Dienstag. Dafür wäre schon eine Kapitalerhöhung nötig./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT

