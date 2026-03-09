DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2210 +3,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
LANXESS Aktie

13,93 EUR +0,27 EUR +1,98 %
STU
Marktkap. 1,16 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Barclays Capital

LANXESS Underweight

10:01 Uhr
LANXESS AG
13,93 EUR 0,27 EUR 1,98%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach einer Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Im gegenwärtig schwierigen Umfeld dürfte eine Rückkehr des Chemiekonzerns zu hoher Bonität (Investment Grade) schwerfallen, schrieb Anil Shenoy am Dienstag. Dafür wäre schon eine Kapitalerhöhung nötig./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
13,78 €		 Abst. Kursziel*:
1,60%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
13,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,50%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

10:01 LANXESS Underweight Barclays Capital
06.03.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
06.03.26 LANXESS Sell UBS AG
06.03.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
06.03.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

