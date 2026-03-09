LANXESS Aktie
Marktkap. 1,16 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach einer Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Im gegenwärtig schwierigen Umfeld dürfte eine Rückkehr des Chemiekonzerns zu hoher Bonität (Investment Grade) schwerfallen, schrieb Anil Shenoy am Dienstag. Dafür wäre schon eine Kapitalerhöhung nötig./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
13,78 €
|Abst. Kursziel*:
1,60%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
13,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,50%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|10:01
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|06.03.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|06.03.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|06.03.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)