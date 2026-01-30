DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2265 +3,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
Öl-Förderung in Golfstaaten sinkt offenbar wegen Blockade der Straße von Hormus
CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger
EVOTEC Aktie

4,60 EUR -0,76 EUR -14,17 %
STU
Marktkap. 936,53 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

10:11 Uhr
EVOTEC SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
EVOTEC SE
4,60 EUR -0,76 EUR -14,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach der Vorstellung der mittelfristigen Strategie mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. "Horizon" vereinfache das Unternehmen, schrieb Charles Weston am Dienstag. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Wirkstoffforschers schienen sich nicht wesentlich geändert zu haben mit Blick auf das Umsatzwachstum und die Profitabilität./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,91 €		 Abst. Kursziel*:
103,62%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
4,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
117,20%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

