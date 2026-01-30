EVOTEC Aktie
Marktkap. 936,53 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 566480
ISIN DE0005664809
Symbol EVOTF
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach der Vorstellung der mittelfristigen Strategie mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. "Horizon" vereinfache das Unternehmen, schrieb Charles Weston am Dienstag. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Wirkstoffforschers schienen sich nicht wesentlich geändert zu haben mit Blick auf das Umsatzwachstum und die Profitabilität./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: EVOTEC Outperform
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,91 €
|Abst. Kursziel*:
103,62%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
4,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
117,20%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SE
|03.02.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
