Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,94 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Autobauer habe erwartungsgemäß abgeschnitten und breite Zielspannen für 2026 ausgegeben, schrieb Tom Narayan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Wolfsburger seien mit Blick auf die US-Zölle besser als die europäische Konkurrenz positioniert. Zudem scheine sich die Lage für die Kernmarke VW in China zu verbessern. Die Mittelpunkte der Zielspannen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie für den Barmittelzufluss im Autogeschäft lägen indes unter den Konsensprognosen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
139,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
91,24 €
|Abst. Kursziel*:
52,35%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
90,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,63%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:46
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|11:46
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|11:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.