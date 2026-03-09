DAX 23.943 +2,3%ESt50 5.826 +2,5%MSCI World 4.445 +0,6%Top 10 Crypto 9,1980 +3,4%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.907 +3,3%Euro 1,1634 +0,0%Öl 92,37 +2,9%Gold 5.174 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
90,48 EUR +1,22 EUR +1,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,94 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

11:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,48 EUR 1,22 EUR 1,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Autobauer habe erwartungsgemäß abgeschnitten und breite Zielspannen für 2026 ausgegeben, schrieb Tom Narayan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Wolfsburger seien mit Blick auf die US-Zölle besser als die europäische Konkurrenz positioniert. Zudem scheine sich die Lage für die Kernmarke VW in China zu verbessern. Die Mittelpunkte der Zielspannen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie für den Barmittelzufluss im Autogeschäft lägen indes unter den Konsensprognosen./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
91,24 €		 Abst. Kursziel*:
52,35%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
90,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,63%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

11:46 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
11:01 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
11:01 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
10:06 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Aktie unter der Lupe Analyse: So bewertet UBS AG die Volkswagen (VW) vz-Aktie Analyse: So bewertet UBS AG die Volkswagen (VW) vz-Aktie
TraderFox Volkswagen: Profit halbiert – Konzern reagiert mit massivem Stellenabbau und Rückkehr zum Verbrenner!
dpa-afx VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück
dpa-afx VW kündigt Entscheidung zu Werk Osnabrück bis Ende 2026 an - Rüstung im Auge
finanzen.net Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform
finanzen.net RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Volkswagen (VW) vz-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen (VW) auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc. verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse
dpa-afx VW-Konzern bekräftigt: 50.000 Jobs fallen bis 2030 weg
Business Times Volkswagen stung by tariffs, China battle as profit halves
Deutsche Welle Germany news: Volkswagen profits plummet by almost half
Deutsche Welle Germany news: Volkswagen profits plummet by almost half
RTE.ie Volkswagen hit by tariffs, China battle as profit halves
Financial Times VW warns on costs amid geopolitical uncertainty
Financial Times VW profit rebound in doubt as Chinese rivals pose ‘existential threat’
Financial Times Volkswagen bids to be Europe’s self-driving vehicle ‘champion’
Zacks Should Value Investors Buy Volkswagen (VWAGY) Stock?
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen