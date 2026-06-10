Oracle Aktie
Marktkap. 512,84 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 285 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead attestierte dem Softwarekonzern am Donnerstag starke Geschäftszahlen. Der Höhepunkt der Investitionen dürfte zudem bald erreicht sein./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 285,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 201,26
|Abst. Kursziel*:
41,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 187,63
|Abst. Kursziel aktuell:
51,89%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 253,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.