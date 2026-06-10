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Oracle Aktie

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UBS AG

Oracle Buy

10:21 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
162,78 EUR -11,96 EUR -6,84%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 285 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead attestierte dem Softwarekonzern am Donnerstag starke Geschäftszahlen. Der Höhepunkt der Investitionen dürfte zudem bald erreicht sein./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 285,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 201,26		 Abst. Kursziel*:
41,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 187,63		 Abst. Kursziel aktuell:
51,89%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 253,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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