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SAP Aktie

Kaufen
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SAP Aktien-Sparplan
140,34 EUR +11,72 EUR +9,11 %
STU
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SAP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 161,82 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
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Symbol SAPGF

DZ BANK

SAP SE Verkaufen

24.07.26
SAP SE Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
140,34 EUR 11,72 EUR 9,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAP von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz plangemäßer Cloudumsätze im Rahmen des Konsens belasteten anorganische Effekte die operative Marge, was zu einer leichten Senkung des Ergebnisausblicks 2026 führe, schrieb Armin Kremser am Freitag nach dem Quartalsbericht des Softwareherstellers./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

Zusammenfassung: SAP Verkaufen

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
138,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
140,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
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