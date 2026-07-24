SAP Aktie
Marktkap. 161,82 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAP von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz plangemäßer Cloudumsätze im Rahmen des Konsens belasteten anorganische Effekte die operative Marge, was zu einer leichten Senkung des Ergebnisausblicks 2026 führe, schrieb Armin Kremser am Freitag nach dem Quartalsbericht des Softwareherstellers./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Zusammenfassung: SAP Verkaufen
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
138,04 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
140,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
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|SAP Neutral
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