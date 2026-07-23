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TotalEnergies Aktie

Kaufen
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Aktien-Sparplan anlegen
75,92 EUR +0,64 EUR +0,85 %
STU
86,41 USD +0,18 USD +0,21 %
BTT
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TotalEnergies jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 165,24 Mrd. EUR

KGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 850727

ISIN wurde kopiert
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ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
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Symbol TTE

DZ BANK

TotalEnergies Kaufen

15:21 Uhr
TotalEnergies Kaufen
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
75,92 EUR 0,64 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 87 Euro belassen. Der Ölkonzern habe die Gewinne signifikant gesteigert und damit die Erwartungen erfüllt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. /rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
75,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
75,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:21 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
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