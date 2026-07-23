TotalEnergies Aktie
Marktkap. 165,24 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 87 Euro belassen. Der Ölkonzern habe die Gewinne signifikant gesteigert und damit die Erwartungen erfüllt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. /rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
75,78 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
75,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
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|15:21
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|DZ BANK
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|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
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|TotalEnergies Buy
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|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
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|TotalEnergies Outperform
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|20.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)