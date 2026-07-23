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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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465,05 EUR +8,00 EUR +1,75 %
STU
464,55 EUR +8,45 EUR +1,85 %
HAML
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Marktkap. 233,95 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

15:06 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
465,05 EUR 8,00 EUR 1,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Kernmarke Louis Vuitton scheine in China im Zusammenhang mit einem Markenrechtsstreit unter Druck geraten zu sein, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn dies zu kurz zurückliege, um die Zahlen des zweiten Quartals zu beeinflussen, sei es ungünstig, da die Investoren für die zweite Jahreshälfte auf eine stärkere Dynamik in China gesetzt hätten./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
454,65 €		 Abst. Kursziel*:
42,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
465,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,77%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
568,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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