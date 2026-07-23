easyJet Aktie
Marktkap. 5,14 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis des Billigfliegers sei deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Augen richteten sich aber auf das derzeit laufende Übernahmerennen um die Briten./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: easyJet Hold
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,40 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|13:56
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets