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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

Deutsche Bank AG

easyJet Hold

13:56 Uhr
easyJet Hold
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis des Billigfliegers sei deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Augen richteten sich aber auf das derzeit laufende Übernahmerennen um die Briten./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: easyJet Hold

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,40 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:56 easyJet Hold Deutsche Bank AG
11:31 easyJet Market-Perform Bernstein Research
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23.07.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
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