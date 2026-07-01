DAX 24.915 -0,3%ESt50 6.284 +0,3%MSCI World 4.855 -0,4%Top 10 Crypto 8,2415 -1,1%Nas 25.965 -1,2%Bitcoin 56.109 -0,6%Euro 1,1435 -0,3%Öl 84,36 -0,7%Gold 3.983 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y PayPal A14R7U SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt: DAX letztlich tiefer -- Uber übernimmt Delivery Hero -- ASML, VW, IBM, Infineon, Rüstungsaktien, NVIDIA, EVOTEC, BYD, TSMC, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
IEA warnt vor Ölpreisschock: Weltwirtschaft bei anhaltender Hormus-Blockade in Gefahr IEA warnt vor Ölpreisschock: Weltwirtschaft bei anhaltender Hormus-Blockade in Gefahr
Rheinmetall formt Weltraumallianz mit Space Norway - so reagieren die Rüstungsaktien von RENK, TKMS & Co. Rheinmetall formt Weltraumallianz mit Space Norway - so reagieren die Rüstungsaktien von RENK, TKMS & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
7,94 EUR +0,04 EUR +0,56 %
STU
7,32 CHF -0,09 CHF -1,19 %
BRX
finanzen.net zero
easyJet jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 6,03 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

RBC Capital Markets

easyJet Sector Perform

19:01 Uhr
easyJet Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
7,94 EUR 0,04 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Sector Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
6,77 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,72 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

19:01 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 easyJet Market-Perform Bernstein Research
10.07.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag fester
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag behauptet
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Easyjet und Vodafone mit starken Gewinnen
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Vodafone und Easyjet gesucht
dpa-afx easyJet-Aktie springt zweistellig hoch: Kehrtwende im Übernahmepoker - Apollo bietet mehr als Castlelake
dpa-afx Aktien von Lufthansa, AIR France-KLM & Co. im Blick: Verbraucherschützer prüfen Sammelklage gegen Airlines
finanzen.net Lufthansa-Aktie: Bernstein hält Kurs trotz easyJet-Übernahmepoker
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc
Financial Times ‘It’s all about the number’: how Apollo gazumped Castlelake’s easyJet bid
Financial Times ‘It’s all about the number’: how Apollo gazumped Castlelake’s easyJet bid
Financial Times Apollo’s profitability challenge: turn easyJet into Ryanair
Financial Times Apollo’s profitability challenge: turn easyJet into Ryanair
BBC EasyJet agrees to surprise takeover bid as rival US firm swoops in
Financial Times EasyJet: the orange upstart that changed flying prepares to go private
MarketWatch Bidding war breaks out for easyJet as Apollo tops rival private-equity group’s bid
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen