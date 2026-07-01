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Deutsche Bank AG

BASF Buy

10:51 Uhr
BASF Buy
Aktie in diesem Artikel
BASF
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für das zweite Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Eckdaten seien stark ausgefallen und die neuen Jahresziele des Chemiekonzerns erschienen konservativ, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht strukturelle Geschäftstreiber, die ihre Wirkung entfalteten./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,38 €		 Abst. Kursziel*:
24,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,53%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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