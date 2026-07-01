BASF Aktie
Marktkap. 43,77 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für das zweite Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Eckdaten seien stark ausgefallen und die neuen Jahresziele des Chemiekonzerns erschienen konservativ, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht strukturelle Geschäftstreiber, die ihre Wirkung entfalteten./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,38 €
|Abst. Kursziel*:
24,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,53%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|10:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|BASF Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|09:16
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.