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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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84,32 EUR -5,60 EUR -6,23 %
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Marktkap. 165,91 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
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WKN 919730

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Symbol ABLZF

DZ BANK

ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen

17:21 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
84,32 EUR -5,60 EUR -6,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Quartalszahlen von 90 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die unerwartet hohe organische Auftragsdynamik im Segment Elektrifizierung sichere das mittelfristige Umsatzwachstum ab und belege die strukturelle Attraktivität der Datenzentren-Nachfrage, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Technologiekonzern der Jahre 2026 bis 2028 leicht nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
78,94 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

17:21 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
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09:46 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
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