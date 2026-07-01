ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 165,91 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Quartalszahlen von 90 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die unerwartet hohe organische Auftragsdynamik im Segment Elektrifizierung sichere das mittelfristige Umsatzwachstum ab und belege die strukturelle Attraktivität der Datenzentren-Nachfrage, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Technologiekonzern der Jahre 2026 bis 2028 leicht nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
78,94 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|17:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|14:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.