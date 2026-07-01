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EVOTEC Aktie

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3,53 EUR +0,05 EUR +1,44 %
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Marktkap. 666,08 Mio. EUR

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Deutsche Bank AG

EVOTEC SE Hold

10:51 Uhr
EVOTEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
EVOTEC SE
3,53 EUR 0,05 EUR 1,44%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evotec nach der jüngsten Gewinnwarnung des Pharma-Wirkstoffforschers von 4,50 auf 3,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Grund und Ausmaß der Prognosesenkung hätten ihn überrascht, schrieb Fynn Scherzler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,54 €		 Abst. Kursziel*:
-1,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,91%
Analyst Name:
Fynn Scherzler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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