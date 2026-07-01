ASML NV Aktie
Marktkap. 599,63 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1800 auf 2150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen und Prognosen des Chipindustrieausrüsters hätten nun endlich gezeigt, dass die Bruttomarge durchaus Luft nach oben habe, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.556,60 €
|Abst. Kursziel*:
38,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.563,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,49%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.034,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
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|Deutsche Bank AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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