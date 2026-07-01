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Symbol ASMLF

Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

10:51 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1800 auf 2150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen und Prognosen des Chipindustrieausrüsters hätten nun endlich gezeigt, dass die Bruttomarge durchaus Luft nach oben habe, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.556,60 €		 Abst. Kursziel*:
38,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.563,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,49%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.034,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

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10:51 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
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15.07.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
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