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Symbol NFLX

Bernstein Research

Netflix Outperform

09:11 Uhr
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 100 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien seien nach den Resultaten unter Druck gekommen, weil Investoren auf kurze Sicht enttäuscht seien, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig betrachtet, spiegele der Aktienkurs das Geschäftspotenzial aber nicht ausreichend wider./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Outperform

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 95,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 74,35		 Abst. Kursziel*:
27,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 67,72		 Abst. Kursziel aktuell:
40,28%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 106,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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