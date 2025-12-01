Netflix Aktie
Marktkap. 377,57 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Netflix angesichts der Übernahme von Warner Bros Discovery auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Kombiniert würden beide Medienkonzerne ein Unternehmen von weltweit beispielloser Qualität, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis der Deal über die Bühne geht, werde es aber noch ein langer Weg. Es sei wahrscheinlich, dass die Anlagestory der Netflix-Aktien vorerst darunter leidet./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Netflix
Zusammenfassung: Netflix Equal Weight
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 110,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 100,06
|Abst. Kursziel*:
9,94%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 99,50
|Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
|
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 923,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
