Netflix Aktie

86,00 EUR -2,03 EUR -2,31 %
FSE
99,50 USD -3,52 USD -3,42 %
BTT
Marktkap. 377,57 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Barclays Capital

Netflix Equal Weight

18:36 Uhr
Netflix Equal Weight
Netflix Inc.
86,00 EUR -2,03 EUR -2,31%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Netflix angesichts der Übernahme von Warner Bros Discovery auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Kombiniert würden beide Medienkonzerne ein Unternehmen von weltweit beispielloser Qualität, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis der Deal über die Bühne geht, werde es aber noch ein langer Weg. Es sei wahrscheinlich, dass die Anlagestory der Netflix-Aktien vorerst darunter leidet./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Equal Weight

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 100,06		 Abst. Kursziel*:
9,94%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 99,50		 Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 923,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

18:36 Netflix Equal Weight Barclays Capital
17:16 Netflix Kaufen DZ BANK
19.11.25 Netflix Outperform Bernstein Research
18.11.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Netflix Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Megatransfer in US-Medien Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal
dpa-afx ROUNDUP 3: Streaming erobert Hollywood - Netflix übernimmt Warner Bros.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Netflix auf 125 Dollar - 'Kaufen'
finanzen.net Börse New York in Grün: NASDAQ Composite legt am Mittag zu
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mit Zuschlägen
dpa-afx ROUNDUP 2: Streaming erobert Hollywood - Netflix will Warner Bros. übernehmen
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag im Minusbereich
finanzen.net Zuversicht in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start des Freitagshandels
New York Times Netflix Does an About-Face, in a Big Way
New York Times CNN Is Excluded From Netflix’s Warner Bros. Deal for Now
MotleyFool Netflix Is Buying Warner Bros. Discovery for $72 Billion. Here's What It Means for Investors
Zacks Netflix to Buy Warner Brothers for $72 Billion, PCE Data Delayed
Benzinga Netflix Did Strike $82.7 Billion Warner Bros. Discovery Deal But Paramount&#39;s Letter Could Complicate It
Cnet Netflix Is Buying Warner Bros. in an $83B Deal. Here's What It Means for You
Deutsche Welle Netflix to buy Warner Bros. Discovery for nearly $83 billion
MarketWatch Netflix set to transform media business — and itself — with $83 billion Warner Bros. deal
