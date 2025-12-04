DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat
Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung
Profil

Aurubis Aktie

Marktkap. 5,18 Mrd. EUR

KGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN 676650

ISIN DE0006766504

Symbol AIAGF

UBS AG

Aurubis Neutral

12:01 Uhr
Aurubis Neutral
Aurubis
121,50 EUR -0,10 EUR -0,08%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz eines überraschend schwachen Schlussquartals und Gegenwinds bei den Schmelz- und Raffiniergebühren, habe der Kupferkonzern im vergangenen Jahr seine Widerstandsfähigkeit gezeigt, schrieb Daniel Major iam Donnerstagabend. Höhere Preise sollten mittelfristig zu einem organischen Gewinnwachstum führen./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Neutral

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
121,20 €		 Abst. Kursziel*:
-5,12%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
121,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,35%
Analyst Name:
Daniel Major 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

11:36 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Aurubis Halten DZ BANK
23.10.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
13.10.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Aurubis Halten DZ BANK
mehr Analysen

