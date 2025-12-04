Aurubis Aktie
Marktkap. 5,18 Mrd. EURKGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz eines überraschend schwachen Schlussquartals und Gegenwinds bei den Schmelz- und Raffiniergebühren, habe der Kupferkonzern im vergangenen Jahr seine Widerstandsfähigkeit gezeigt, schrieb Daniel Major iam Donnerstagabend. Höhere Preise sollten mittelfristig zu einem organischen Gewinnwachstum führen./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Aurubis Neutral
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
121,20 €
|Abst. Kursziel*:
-5,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
121,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,35%
|
Analyst Name:
Daniel Major
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|11:36
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|11:36
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.24
|Aurubis Sell
|UBS AG
|11:36
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK