So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
Michelin-Aktie unter Druck - auch Continental-Aktie tiefer
Aurubis Aktie

Aurubis Aktien-Sparplan
113,00 EUR -1,00 EUR -0,88 %
STU
Marktkap. 5,26 Mrd. EUR

KGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN 676650

ISIN DE0006766504

UBS AG

Aurubis Sell

09:16 Uhr
Aurubis Sell
Aurubis
113,00 EUR -1,00 EUR -0,88%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach dem Kapitalmarkttag des Kupferproduzenten von 65 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025/26 entsprächen seinen Prognosen und den Konsensschätzungen, schrieb Daniel Major in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für den Cashflow seien freundlicher als erwartet. Nach einem Kursanstieg von rund 50 Prozent seit Jahresbeginn werde Aurubis jedoch deutlich über dem historischen Durchschnitt gehandelt, was darauf hindeute, dass der Markt das künftige Gewinnwachstum bereits einpreist./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Sell

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
113,80 €		 Abst. Kursziel*:
-41,12%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
113,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-40,71%
Analyst Name:
Daniel Major 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

09:16 Aurubis Sell UBS AG
10.09.25 Aurubis Add Baader Bank
08.08.25 Aurubis Kaufen DZ BANK
06.08.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 Aurubis Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Aurubis

dpa-afx Von Megatrends profitieren Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert
dpa-afx ROUNDUP 2: Aurubis will profitabler werden - US-Kupfermarkt im Fokus
dpa-afx Marktunsicherheit in Europa: Aurubis stoppt Investitionen ins Batterierecycling
TraderFox Stocks in Action: Aurubis, BMW, RWE, Nordex, Adidas
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX mittags
dpa-afx ROUNDUP: Kupferkonzern Aurubis will Kapitalrendite langfristig steigern
finanzen.net MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten
EQS Group EQS-News: Aurubis sets course for multimetal growth and stronger returns
EQS Group EQS-Adhoc: Aurubis AG: Dividend policy modified
EQS Group EQS-News: Aurubis Richmond: First US multimetal recycling plant starts production of strategic metals
EQS Group EQS-News: Aurubis AG: Aurubis upgrades shaft furnace at Avellino site to boost copper wire rod production
EQS Group EQS-News: Aurubis AG: Aurubis secures € 200 million from EIB to drive recycling and copper production
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Aurubis commissions steam accumulator system in Lünen, one of Europe’s largest multimetal recycling sites
EQS Group EQS-News: Aurubis AG signs Memorandum of Agreement for the offtake of copper concentrate from Troilus Gold
