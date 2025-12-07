DAX 24.041 +0,1%ESt50 5.719 -0,1%MSCI World 4.406 -0,3%Top 10 Crypto 12,07 +0,2%Nas 23.531 -0,2%Bitcoin 77.771 +0,4%Euro 1,1617 -0,2%Öl 62,80 -1,7%Gold 4.196 +0,0%
Aurubis Aktie

119,70 EUR +0,60 EUR +0,50 %
STU
Marktkap. 5,2 Mrd. EUR

KGV 8,60
WKN 676650

ISIN DE0006766504

Symbol AIAGF

Warburg Research

Aurubis Hold

17:16 Uhr
Aurubis Hold
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
119,70 EUR 0,60 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 73 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der im Rahmen eines Kapitalmarkttags gegebene Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr habe Bestand und wirke nach seinen neuesten Auswertungen konservativ, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er selbst passte seine Prognose für das neue Geschäftsjahr auf ein Niveau über dem oberen Ende der Zielspanne für den Vorsteuergewinn an. Für das Geschäftsjahr danach rechnet er mit verbesserten Aussichten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Hold

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
119,50 €		 Abst. Kursziel*:
-3,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
119,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,93%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

