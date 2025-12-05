DAX 24.041 +0,1%ESt50 5.719 -0,1%MSCI World 4.406 -0,3%Top 10 Crypto 12,07 +0,2%Nas 23.531 -0,2%Bitcoin 77.771 +0,4%Euro 1,1617 -0,2%Öl 62,80 -1,7%Gold 4.196 +0,0%
Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy
42,56 EUR -0,66 EUR -1,53 %
STU
Marktkap. 3,8 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
Symbol CZMWF

RBC Capital Markets

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

17:06 Uhr
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Carl Zeiss Meditec AG
42,56 EUR -0,66 EUR -1,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec angesichts der Trennung vom Konzernchef auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Maximilian Foerst sei nur sechs Monate im Amt gewesen, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erinnerte daran, dass er vorsichtig gestimmt sei für die am 11. Dezember anstehenden Jahreszahlen. Er habe eigentlich auf Aussagen des Konzernchefs vor dem Kapitalmarkttag im März gehofft, doch dies habe sich nun wohl zerschlagen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:29 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:29 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
41,02 €		 Abst. Kursziel*:
14,58%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
42,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

17:06 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
26.11.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
24.11.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
28.10.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

