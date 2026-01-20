Sanofi Aktie
Marktkap. 94,77 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die neuesten Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien gemischt ausgefallen, was insgesamt negativ aufgenommen werden dürfte, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Equal Weight
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
79,29 €
|Abst. Kursziel*:
7,20%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
79,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,20%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|12:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
