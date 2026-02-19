Renault Aktie
Marktkap. 9,57 Mrd. EUR
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach den Jahreszahlen und mit Blick auf die Risiken hinsichtlich der Konsensschätzungen für 2026 bleibe er bei seiner Verkaufsempfehlung, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht für das laufende Jahr von einer geringeren als vom Unternehmen angepeilten operativen Ergebnismarge (Ebit) aus. Die neuen Mittelfrist-Ziele des Autobauers seien zudem eher ehrgeizig als konservativ, und auch eine Normalisierung der Margen dürfte den Aktien keinen Schwung geben./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Sell
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
32,50 €
|Abst. Kursziel*:
-13,85%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
32,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,06%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|14:31
|Renault Sell
|UBS AG
|14:06
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|14:31
|Renault Sell
|UBS AG
|14:06
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|14:31
|Renault Sell
|UBS AG
|19.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|14:06
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:51
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.