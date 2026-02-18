Renault Aktie
Marktkap. 9,41 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus liege bei dem Autobauer auf dem 2026er Ausblick, der zwar etwas unter dem Konsens liege, was aber in etwa der Erfahrung von bisherigen Branchenberichten entspreche, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Outperform
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,53 €
|Abst. Kursziel*:
28,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
31,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,63%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|09:36
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
