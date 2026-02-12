Airbus Aktie
Marktkap. 155,11 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Dem gegenüber stehe aber der Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen, der deutlich unter den Erwartungen liege. Daraus resultierend gelte dies auch für die Zielsetzungen bezüglich des operativen Gewinns (Ebit) und des Free Cashflows./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
234,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
189,90 €
|Abst. Kursziel*:
23,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
186,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,31%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
