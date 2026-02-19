KRONES Aktie
Marktkap. 4,45 Mrd. EURKGV 14,37
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Solide und unspektakulär nannte Lars Vom-Cleff die Eckdaten des Anlagenbauers für 2025 in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones AG
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
165,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
135,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
134,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,40%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
