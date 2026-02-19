DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
KRONES Aktie

Kaufen
Verkaufen
KRONES Aktien-Sparplan
134,80 EUR +2,40 EUR +1,81 %
STU
Marktkap. 4,45 Mrd. EUR

KGV 14,37
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

Deutsche Bank AG

KRONES Buy

13:51 Uhr
KRONES Buy
KRONES AG
134,80 EUR 2,40 EUR 1,81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Solide und unspektakulär nannte Lars Vom-Cleff die Eckdaten des Anlagenbauers für 2025 in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
135,00 €		 Abst. Kursziel*:
22,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
134,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,40%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

13:51 KRONES Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 KRONES Kaufen DZ BANK
19.02.26 KRONES Buy UBS AG
19.02.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 KRONES Buy Warburg Research
