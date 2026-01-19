DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.518 -0,5%Top 10 Crypto 8,5375 -2,9%Nas 22.619 -0,6%Bitcoin 56.427 +0,1%Euro 1,1770 -0,1%Öl 71,68 +1,9%Gold 4.988 +0,2%
KRONES Aktie

131,60 EUR -8,40 EUR -6,00 %
STU
Marktkap. 4,37 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
WKN 633500

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006335003

Symbol wurde kopiert
Symbol KRNNF

KRONES AG
131,60 EUR -8,40 EUR -6,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Zahlen für 2025 von 153 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Anlagenhersteller für die Nahrungsmittelindustrie sei insgesamt ein guter Jahresendspurt 2025 gelungen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 erscheine "realistisch optimistisch"./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
130,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
131,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

18:16 KRONES Kaufen DZ BANK
12:06 KRONES Buy UBS AG
09:36 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 KRONES Buy Warburg Research
29.01.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

