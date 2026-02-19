DAX 25.102 +0,2%ESt50 6.082 +0,4%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,6270 +1,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 56.936 +0,1%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,46 -0,7%Gold 5.042 +0,9%
Rio Tinto Aktie

Marktkap. 137,3 Mrd. EUR

KGV 12,87
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6900 Pence belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) und die Dividende des Bergbaukonzerns entsprächen den Konsensschätzungen, schrieb Myles Allsop in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
69,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
70,68 £		 Abst. Kursziel*:
-2,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Myles Allsop 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

14:51 Rio Tinto Neutral UBS AG
14:11 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
08:01 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
19.02.26 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Rio Tinto plc

dpa-afx Eisenerzpreise belasten Rio Tinto-Aktie in Rot: Deutlich weniger Gewinn Rio Tinto-Aktie in Rot: Deutlich weniger Gewinn
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight'
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net LSE-Handel Das macht der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 sackt am Mittag ab
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
