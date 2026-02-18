GSK Aktie
Marktkap. 104,59 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1780 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die Zahlen für das vergangene Jahr und die HIV-Medikamenten-Pipeline angepasst, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Doch selbst unter Berücksichtigung der neuesten HIV-Produktkandidaten blieben die Geschäftsaussichten mau./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
22,21 £
|Abst. Kursziel*:
-14,47%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
