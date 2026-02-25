DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,5510 -2,0%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.792 +0,5%Euro 1,1816 +0,0%Öl 71,06 +0,1%Gold 5.188 +0,4%
GSK Aktie

WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

GSK PLC Registered Shs
25,13 EUR -0,08 EUR -0,32%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Eine Kombination der Wirkstoffe VH-184 und VH-499 gegen das HIV-Virus sei eine machbare Strategie für eine längerfristige Behandlung, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Auf einer Konferenz zum Thema Viruserkrankungen hätten Daten eine gute Verträglichkeit dieser Behandlung belegt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Neutral

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,40 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,14 £		 Abst. Kursziel*:
-12,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

08:01 GSK Neutral UBS AG
25.02.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 GSK Underweight Barclays Capital
20.02.26 GSK Underweight Barclays Capital
19.02.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

