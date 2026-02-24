DAX 25.179 +0,0%ESt50 6.186 +0,2%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8830 +1,8%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 58.178 +1,1%Euro 1,1799 -0,1%Öl 70,19 -1,1%Gold 5.183 +0,4%
Zahlenflut: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende
Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
Marktkap. 163,28 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
33,84 EUR 0,41 EUR 1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Trends des Telekomanbieters außerhalb des US-Geschäfts T-Mobile US seien solide, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick impliziere, dass das schwache Gewinnwachstum (Ebitda) im dritten Quartal 2025 auf dem Heimatmarkt ein Ausreißer gewesen sei./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Telekom

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,74 €		 Abst. Kursziel*:
5,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

10:46 Deutsche Telekom Buy UBS AG
10:16 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
09:36 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:11 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Deutsche Telekom-Analyse im Fokus Deutsche Telekom-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie Deutsche Telekom-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
dpa-afx Telekom peilt bei Glasfaser-Ausbau 25 Millionen Haushalte an
Dow Jones Telekom sieht sich im Deutschlandgeschäft wieder auf Kurs
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie im Chartcheck: neues 4-Wochen Hoch
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie kaum bewegt: Weiteres Wachstum nach Umsatzplus geplant
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Business Times Deutsche Telekom beats Q4 core profit expectations
Zacks T-Mobile vs. AT&T: Which Telecom Stock Should You Bet On?
Zacks Verizon vs. T-Mobile: Which 5G Stock is the Better Buy Today?
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
Benzinga Assessing T-Mobile US: Insights From 10 Financial Analysts
Zacks Are Investors Undervaluing Deutsche Telekom (DTEGY) Right Now?
MotleyFool T-Mobile US: A Strong Contender in the Telecom Arena
