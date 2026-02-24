Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 163,28 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Trends des Telekomanbieters außerhalb des US-Geschäfts T-Mobile US seien solide, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick impliziere, dass das schwache Gewinnwachstum (Ebitda) im dritten Quartal 2025 auf dem Heimatmarkt ein Ausreißer gewesen sei./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Telekom
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,74 €
|Abst. Kursziel*:
5,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|10:46
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|10:16
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
