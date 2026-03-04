DAX 23.790 -1,7%ESt50 5.776 -1,6%MSCI World 4.449 -0,9%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.724 -0,4%Bitcoin 61.685 -1,2%Euro 1,1578 -0,5%Öl 84,72 +2,6%Gold 5.067 -1,5%
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX letztlich unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
adesso: Ist der IT-Dienstleister ein Digitalisierungs-Gewinner?
Aroundtown SA Aktie

Marktkap. 3,05 Mrd. EUR

KGV 2,57
Deutsche Bank AG

Aroundtown SA Hold

14:01 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,60 EUR -0,04 EUR -1,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktientausch-Offerte an Grand City Properties sei allerdings attraktiv für Aroundtown, nicht für Grand City Properties./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,64 €		 Abst. Kursziel*:
24,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,12%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

14:01 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
10:36 Aroundtown SA Buy Warburg Research
04.03.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
04.03.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

finanzen.net Lohnende Aroundtown SA-Investition? MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren bedeutet MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Aroundtown-Aktie verliert: Konzern rechnet mit weiterem Rückgang des operativen Ergebnisses - Aufstockung bei GCP geplant
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag stärker
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
Dow Jones Aroundtown erreicht Prognose am unteren Ende und zahlt wieder Dividende
finanzen.net So schätzen Analysten die Aroundtown SA-Aktie ein
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
