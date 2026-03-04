Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,05 Mrd. EURKGV 2,57
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktientausch-Offerte an Grand City Properties sei allerdings attraktiv für Aroundtown, nicht für Grand City Properties./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,30 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,64 €
|Abst. Kursziel*:
24,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,12%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|14:01
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|04.03.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)