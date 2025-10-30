DAX 23.760 -0,8%ESt50 5.617 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,78 -0,1%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.496 +0,0%Euro 1,1488 +0,0%Öl 64,63 +0,4%Gold 3.959 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz und schickt Aktie auf Talfahrt Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz und schickt Aktie auf Talfahrt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
3,11 EUR +0,07 EUR +2,30 %
STU
3,09 EUR +0,04 EUR +1,24 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,35 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

Warburg Research

Aroundtown SA Buy

12:31 Uhr
Aroundtown SA Buy
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
3,11 EUR 0,07 EUR 2,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 4 auf 4,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit Stabilität beim Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis. Er hob zudem die jüngste Anleiheplatzierung sowie den steten Rückkauf alter Bonds als positiv für die Barmittelentwicklung hervor./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
4,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,10 €		 Abst. Kursziel*:
32,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,83%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

12:31 Aroundtown SA Buy Warburg Research
23.09.25 Aroundtown SA Buy Warburg Research
09.09.25 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.09.25 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

finanzen.net MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX bewegt schlussendlich im Plus
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag schwächer
finanzen.net MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX
RSS Feed
Aroundtown SA zu myNews hinzufügen