DAX 25.080 +1,1%ESt50 6.067 +1,0%MSCI World 4.555 +0,4%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.600 -0,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 65,56 -1,1%Gold 4.913 +5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse
Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nokia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nokia Aktien-Sparplan
5,61 EUR +0,02 EUR +0,32 %
STU
5,15 CHF +0,05 CHF +0,90 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,28 Mrd. EUR

KGV 47,99
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870737

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI0009000681

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOKBF

Deutsche Bank AG

Nokia Buy

10:06 Uhr
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,61 EUR 0,02 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 6,75 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Konzernchef sei aufs Gaspedal gestiegen, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Beleg dafür seien deutlich höhere Investitionen als in der Vergangenheit./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,49 €		 Abst. Kursziel*:
18,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,78%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

10:06 Nokia Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.02.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Thales, BMW, Nemetschek, Aurubis, Nokia Stocks in Action: Thales, BMW, Nemetschek, Aurubis, Nokia
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro
finanzen.net Nokia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Nokia-Aktie fällt: Trotz höherem Umsatz weniger verdient
finanzen.net Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro
finanzen.net Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TraderFox Nokia: Analystensupport vor den Zahlen löst Kursanstieg über eine Widerstandslinie aus
Dow Jones Notierung der Nokia-Aktie in Paris endet zum Jahresende - Titel gewinnt
Zacks Ciena vs. Nokia: Which Optical Networking Stock is the Better Buy?
MotleyFool Why Is Nokia Stock Down 8% Today?
Benzinga Nokia Beats Q4 Estimates, Optical Networks Sales Surge 17%
Zacks Nokia Q4 Earnings Beat Estimates on Healthy Top-Line Growth
Business Times Nokia chair to step down, AI push supports Q4 profit
Benzinga Blaize Stock Jumps On AI Collaboration With Nokia
Benzinga Defiance Launches 2X Leveraged Nokia ETF As Earnings, EU Tailwinds Fuel Bullish Bets
Zacks Nokia to Report Q4 Earnings: Will Revenues Boost Its Future Growth?
RSS Feed
Nokia Oyj (Nokia Corp.) zu myNews hinzufügen