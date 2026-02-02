DAX 24.866 +0,3%ESt50 6.023 +0,3%MSCI World 4.551 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.330 -0,7%Euro 1,1803 +0,1%Öl 66,51 +0,3%Gold 4.924 +5,7%
Aktie in diesem Artikel
Amazon
207,45 EUR 1,25 EUR 0,61%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 310 auf 311 US-Dollar angehoben. Stephen Ju verschob am Dienstag seinen Bewertungszeitraum um ein Quartal nach vorne und hob gleichzeitig seine Schätzungen für den Umsatz in der Cloudsparte AWS und die Kapitalausgaben an./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 311,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 242,96		 Abst. Kursziel*:
28,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 244,73		 Abst. Kursziel aktuell:
27,08%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 304,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

08:11 Amazon Buy UBS AG
02.02.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Amazon-Aktie im Aufwind: UBS-Analyst schraubt Erwartungen für AWS-Sparte hoch
TraderFox Amazon streicht erneut Tausende Jobs – der radikale Umbau geht weiter
finanzen.net So gibt's Trinkgeld für den Amazon-Lieferanten in den USA
finanzen.net Aktien von NVIDIA, Tesla & Co. im Blick: Warum die "Magnificent 7" nicht mehr unbesiegbar sind
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Abend
BNP Paribas SAP, Amazon, Telekom, Allianz, DWS, Euro, Freenet, Auto1 - Charttechnik mit Harald Weygand
WH SelfInvest Turbulenter Februar-Start! DAX-Rebound, Gold stürzt ab, Bitcoin am Support – Börsen-Wochenausblick
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Montagnachmittag fester
Deutsche Welle Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
reNEWS RWE and Amazon sign Nordseecluster B PPA
Benzinga &#39;Melania&#39; Surprises With $7 Million In US, Film Made Only $44,960 In UK, $7,696 In Italy: Why Amazon Is Far From Profits
Benzinga Magnificent Seven&#39;s Best And Worst 2025 Performers Report Earnings This Week: What To Expect For Alphabet, Amazon Stocks
Benzinga Amazon To Rally Around 32%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday
Deutsche Welle Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
Zacks Curious about Amazon (AMZN) Q4 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
Benzinga Palantir, AMD, Amazon and More Stocks with Earnings This Week
