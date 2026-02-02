Amazon Aktie
Marktkap. 2,17 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 310 auf 311 US-Dollar angehoben. Stephen Ju verschob am Dienstag seinen Bewertungszeitraum um ein Quartal nach vorne und hob gleichzeitig seine Schätzungen für den Umsatz in der Cloudsparte AWS und die Kapitalausgaben an./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 311,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 242,96
|Abst. Kursziel*:
28,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 244,73
|Abst. Kursziel aktuell:
27,08%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 304,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:11
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
