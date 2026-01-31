DZ BANK

Fresenius SE

13:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius mit einem fairen Aktienwert von 57 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten erwartet den Ausblick der Bad Homburger auf 2026 ohne größere Überraschungen, wie er am Montag vor dem Bericht zum vierten Quartal 2025 schrieb. "Die Entschuldung wirkt sich weiter positiv aus, aber das Tempo verlangsamt sich."/rob/ag/ajx

