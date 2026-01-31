DAX 24.713 +0,7%ESt50 5.970 +0,4%MSCI World 4.519 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.873 +1,5%Euro 1,1832 -0,2%Öl 65,87 -6,8%Gold 4.698 -3,4%
Fresenius Aktie

47,78 EUR +0,66 EUR +1,40 %
Marktkap. 26,59 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

DZ BANK

Fresenius SECo Kaufen

13:36 Uhr
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,78 EUR 0,66 EUR 1,40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius mit einem fairen Aktienwert von 57 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten erwartet den Ausblick der Bad Homburger auf 2026 ohne größere Überraschungen, wie er am Montag vor dem Bericht zum vierten Quartal 2025 schrieb. "Die Entschuldung wirkt sich weiter positiv aus, aber das Tempo verlangsamt sich."/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Kaufen

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
47,83 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
47,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

13:36 Fresenius Kaufen DZ BANK
09:41 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Fresenius Buy UBS AG
mehr Analysen

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen