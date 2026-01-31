Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 103,74 Mrd. EURKGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 6,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnziele lägen leicht über dem Konsens, schrieb Paola Sabbione am Montag mit Blick auf den Business-Plan der Italiener. In den kommenden vier Jahren winke eine Ausschüttung in Höhe etwa der Hälfte der Marktkapitalisierung. Sabbione sieht die Langfriststory der Intesa-Aktie gestärkt. /ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Overweight
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,99 €
|Abst. Kursziel*:
10,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,31%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
