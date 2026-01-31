DAX 24.713 +0,7%ESt50 5.970 +0,4%MSCI World 4.519 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.873 +1,5%Euro 1,1832 -0,2%Öl 65,87 -6,8%Gold 4.698 -3,4%
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- DroneShield, Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld? Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld?
Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Intesa Sanpaolo Aktie

5,98 EUR +0,02 EUR +0,28 %
STU
5,51 CHF +0,05 CHF +0,86 %
BRX
Marktkap. 103,74 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

Barclays Capital

Intesa Sanpaolo Overweight

13:36 Uhr
Intesa Sanpaolo Overweight
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,98 EUR 0,02 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 6,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnziele lägen leicht über dem Konsens, schrieb Paola Sabbione am Montag mit Blick auf den Business-Plan der Italiener. In den kommenden vier Jahren winke eine Ausschüttung in Höhe etwa der Hälfte der Marktkapitalisierung. Sabbione sieht die Langfriststory der Intesa-Aktie gestärkt. /ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Intesa Sanpaolo S.p.A. zu myNews hinzufügen