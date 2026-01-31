Barclays Capital

Intesa Sanpaolo Overweight

13:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 6,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnziele lägen leicht über dem Konsens, schrieb Paola Sabbione am Montag mit Blick auf den Business-Plan der Italiener. In den kommenden vier Jahren winke eine Ausschüttung in Höhe etwa der Hälfte der Marktkapitalisierung. Sabbione sieht die Langfriststory der Intesa-Aktie gestärkt. /ag/ajx

