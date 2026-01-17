DAX 25.011 -1,1%ESt50 5.940 -1,5%MSCI World 4.508 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.015 -0,8%Euro 1,1628 +0,4%Öl 63,71 -0,8%Gold 4.670 +1,6%
Intesa Sanpaolo Aktie

5,88 EUR -0,07 EUR -1,11 %
STU
5,46 CHF -0,06 CHF -1,05 %
BRX
Marktkap. 103,28 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

Barclays Capital

Intesa Sanpaolo Overweight

13:06 Uhr
Intesa Sanpaolo Overweight
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,88 EUR -0,07 EUR -1,11%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Overweight

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,86 €		 Abst. Kursziel*:
12,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

13:06 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
08.01.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

finanzen.net Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 nachmittags leichter
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Could Be a Great Choice
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Is Up 1.15% in One Week: What You Should Know
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Choice
