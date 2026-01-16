Douglas Aktie
Marktkap. 1,29 Mrd. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe im ersten Geschäftsquartal erneut ein wenig enttäuscht, aber den Jahresausblick bestätigt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. In einer saisonal besonders wichtigen Phase hätten sich die Umsätze im Dezember stärker als erwartet verlangsamt./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,52 €
|Abst. Kursziel*:
38,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,35%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
