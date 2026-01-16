Deutsche Bank AG

Douglas Buy

13:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe im ersten Geschäftsquartal erneut ein wenig enttäuscht, aber den Jahresausblick bestätigt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. In einer saisonal besonders wichtigen Phase hätten sich die Umsätze im Dezember stärker als erwartet verlangsamt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com