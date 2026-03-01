Krypto-Marktbericht

Der Kryptomarkt rund um Bitcoinkurs, Ethereum & Co. gerät unter Druck. Einmal mehr lässt die Fed Anleger aus risikoreichen Investments flüchten.

Die jüngsten Äußerungen der US-Notenbank Federal Reserve zur weiteren Entwicklung der Zinspolitik haben bei Anlegern Besorgnis ausgelöst. Die zurückhaltende Einschätzung der Fed führt dazu, dass viele Investoren ihre Portfolios neu ausrichten und sich von risikoreichen Anlagen verabschieden, um möglichen Turbulenzen vorzubeugen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagvormittag laut CoinMarketCap um 5,51 Prozent auf 69.981 US-Dollar ab.

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Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont - er verliert heute 2,3 Prozent auf 9,39 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 1,8 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 4,39 Prozent auf 55,21 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.160 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 6,95 Prozent.

Währenddessen wird Bitcoin Cash 2,75 Prozent tiefer gesehen bei 456 US-Dollar gehandelt.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht auf 1,45 US-Dollar nach unten (-4,35 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs um 7,13 Prozent zurück auf 0,2685 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Dogecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag geht es um 5,51 Prozent auf 0,0943 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag von 4,82 Prozent bei 89,51 US-Dollar.

Daneben wertet Sui um 6,42 Prozent auf 0,960 US-Dollar ab.

Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.