In eigener Sache

Krypto bei einem Anbieter, Aktien beim nächsten? Das geht einfacher. Eröffne Deine Wallet bei finanzen.net ZERO und wähle aus 59 echten Kryptos - einfach, sicher und gemeinsam mit Deinen Wertpapieren in einem Depot. Ein Broker, ZERO Kompromisse.

In eigener Sache

Bit­coin auf Allzeithoch, Altcoins mit Potenzial, Krypto wieder überall in den Medien - der Sommer 2025 hat das Interesse vieler an Kryptowährungen erstmals oder erneut geweckt. Vielleicht überlegst auch Du, jetzt (wieder) einzusteigen.

Was Du dafür brauchst? Einen Anbieter, dem Du vertraust.

Einen Anbieter mit günstigen Konditionen und der Möglichkeit, alles an einem Ort zu verwalten: Deinen Einstieg in Bitcoin & co., Deine Aktien, Deine Geldanlage für die Zukunft. Oder Du bist beim Krypto-Trading schon voll dabei - hast aber genug von der Zettelwirtschaft mit mehreren Plattformen und Gebührenmodellen.

Dann ist finanzen.net ZERO die richtige Wahl für Dich!

Bei finanzen.net ZERO stehen Dir inzwischen schon 59 echte Kryptowährungen zur Verfügung - von Bitcoin über Ethereum bis zu diversen Altcoins - rund um die Uhr. Ganz ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads), mit kostenloser Wallet und zentralem Zugriff auf Dein gesamtes Portfolio. Und das alles, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen: Verwahrt werden Deine Kryptos bei einem von der BaFin beaufsichtigten deutschen Anbieter.

Aktuelle Krypto-Neuzugänge bei finanzen.net ZERO: 0x Protocol, 1inch, Ankr, ApeCoin, Arbitrum, Axie Infinity, Bancor, BitTorrent, Civic, Compound, Cosmos, Gala, Immutable X, Injective, Numeraire, Optimism, Powerledger, Request, Shiba Inu, Sonic, Storj, Sushi Token, Synthetix, TRON, Wootrade Network.

Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick

Wähle aus einem wachsenden Angebot an echten Coins (aktuell 59 Kryptowährungen) – und handle sie rund um die Uhr, auch am Wochenende.

– und handle sie rund um die Uhr, auch am Wochenende. Investiere mit einem einzigen Broker in Kryptos, Aktien, Derivate, Fonds, ETFs – oder schon ab 1 € in einen von 10.000 Sparplänen.

– oder schon ab 1 € in einen von 10.000 Sparplänen. Verwalte Deine Finanzen unschlagbar günstig – ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten. Du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 € Mindermengenzuschlag.

– ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten. Du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 € Mindermengenzuschlag. Trade auf einer nativen und robusten Plattform – und profitiere von vielen innovativen Funktionen für Sparer, Anleger und Trader.

– und profitiere von vielen innovativen Funktionen für Sparer, Anleger und Trader. Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen bei Trust­pilot – und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store).

– und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store). Überzeuge Dich selbst von allen Features von finanzen.net ZERO!

Stiftung Warentest bestätigt: finanzen.net ZERO ist „Kostensieger“



Laut Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2024) ist finanzen.net ZERO „Kosten­sieger“ und landet im Vergleich mit allen Online-Bro­kern und Filial­banken ganz vorne. Weitere sehr gute Bewertungen erhielt finanzen.net ZERO von

Finanzfluss (4,6 von 5 Punkten im Depot-Vergleich, 10/2024),

(4,6 von 5 Punkten im Depot-Vergleich, 10/2024), extraETF ("Empfehlung" im E­T­F-Broker-Test, 01/2025) und

("Empfehlung" im E­T­F-Broker-Test, 01/2025) und Finanztip ("Empfehlung" im Wertpapierdepot-Vergleich, 05/2025).

Tipp - auch für Krypto-Trader interessant:

Bis 31.08.2025 erhältst Du mit dem Promocode "AKTIE25" eine Gratis-Aktie

und 25 Euro Startguthaben!

Eröffne jetzt Dein ZERO-Depot und sichere Dir Dein Aktionsgeschenk (es gelten die Teilnahme­­bedingungen)!

Depot eröffnen und Aktionsgeschenk sichern

Profitiere auch Du von einem Broker, der Deine Anforderungen genau versteht und Dir exakt die Tools bietet, die für echte (Krypto-)Trader zählen!

­