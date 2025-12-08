Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: ams-OSRAM
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ams-OSRAM von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
Platz 14: Novo Nordisk
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 270 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 13: easyJet
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für easyJet von 500 auf 400 Pence gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
Platz 12: LOréal
Das Analysehaus Jefferies hat LOréal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 11: Hapag-Lloyd
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 72 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 10: GEA
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GEA von 55,50 auf 57,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 9: Fresenius Medical Care
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 8: Salzgitter
Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG bei unverändertem Kursziel von 27,90 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse
Platz 7: Renault
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Renault deutlich von 38 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Platz 6: Nemetschek
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Siemens
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 4: Continental
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach einer Rede des Finanzchefs auf einer hauseigenen Konferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 3: Ahold
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,57 auf 25,07 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Eni
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17 auf 15,50 Euro gesenkt und die Aktien doppelt abgestuft von "Overweight" auf "Underweight". Zur Analyse
Platz 1: Swiss Re
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Zur Analyse
