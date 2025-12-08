DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.374 +1,2%Euro1,1655 +0,1%Öl63,79 -0,1%Gold4.212 +0,4%
Verkaufsempfehlungen KW 49

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

08.12.25 03:30 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/49: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 15: ams-OSRAM

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ams-OSRAM von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ah

Platz 14: Novo Nordisk

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 270 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Novo Nordisk Pharma GmbH

Platz 13: easyJet

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für easyJet von 500 auf 400 Pence gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com

Platz 12: LOréal

Das Analysehaus Jefferies hat LOréal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Platz 11: Hapag-Lloyd

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 72 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Platz 10: GEA

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GEA von 55,50 auf 57,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: GEA Group

Platz 9: Fresenius Medical Care

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Platz 8: Salzgitter

Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG bei unverändertem Kursziel von 27,90 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 7: Renault

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Renault deutlich von 38 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 6: Nemetschek

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group

Platz 5: Siemens

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens

Platz 4: Continental

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach einer Rede des Finanzchefs auf einer hauseigenen Konferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 3: Ahold

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,57 auf 25,07 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 2: Eni

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17 auf 15,50 Euro gesenkt und die Aktien doppelt abgestuft von "Overweight" auf "Underweight". Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 1: Swiss Re

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Bildquellen: Bacho / Shutterstock.com, valerianic / Shutterstock.com