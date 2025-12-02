DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,5%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.495 +0,4%Bitcoin 79.718 +1,4%Euro 1,1674 +0,4%Öl 62,71 +0,5%Gold 4.211 +0,1%
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen im Plus -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Siemens Aktie

229,20 EUR +2,10 EUR +0,92 %
229,20 EUR +2,10 EUR +0,92 %
STU
Marktkap. 177,54 Mrd. EUR

KGV 18,71
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
229,35 €		 Abst. Kursziel*:
-14,98%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
229,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,92%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

21:11 Siemens Underweight Barclays Capital
24.11.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
17.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

